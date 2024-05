Pasta brisée friabile | perfetta per le American Pie di Nonna Papera

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 25 maggio 2024) La pie crust è unabriséed elastica, la baseper lePie, ossia per quelle tortee che hanno lo stile invitante e godereccio dei dolci di. Ve la ricordate con il grembiule intenta a sfornare i suoi capolavori? A me saliva l’acquolina in bocca, leggendo i fumetti! Questo impasto è facilissimo da realizzare e piuttosto veloce, in perfetto stile statunitense! Non viene sfogliato, ma contiene burro; ha un sapore neutro, ideale per preparazioni dolci o salate. Non si rompe, non si sfalda, è elastico e malleabile, facilissimo da stendere e lavorare. Per una resa così, però, occorre conoscere un trucco segreto: dovremo utilizzare tutti gli ingredienti freddissimi, altrimenti il composto potrebbe indurirsi e le nostre fatiche risulterebbero vane. Riponiamo anche la farina, il sale e lo zucchero in frigorifero per mezz’ora almeno prima di iniziare.