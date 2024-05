Panchina Napoli - pressing per Conte | Pioli rimane sullo sfondo | News

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a pianetamilan©

Panchina Milan, De Laurentiis vuole dare un’accelerata su Conte: il Napoli ha in pugno l’allenatore con cui sono stati riattivati i contatti Se il Milan sta per definire tutti i dettagli per affidare la panchina a Paulo Fonseca (sarà il portoghese con ogni probabilità a sostituire Stefano Pioli), il Napoli si appresta ad affondare il colpo per Antonio Conte. dailymilan

Antonio Conte e Stefano Pioli sono le due alternative che il Napoli sta monitorando per la prossima stagione: lo scenario. Il Napoli e Aurelio De Laurentiis sono entrati nella fase calda delle contrattazioni. Dopo la vittoria dell’Europa League da parte dell’Atalanta si attendevano risposte da Gian Piero Gasperini. spazionapoli

Il Napoli forte su Conte: contatti costanti, si cerca l'accordo sulle cifre - Il napoli forte su Conte: contatti costanti, si cerca l'accordo sulle cifre - Antonio Conte si sta avvicinando a grandi passi alla panchina del napoli. Il pressing di De Laurentiis, che da mesi ha messo nel mirino l'ex tecnico di Inter e Juventus, ha fatto effetto: in queste or ... sportmediaset.mediaset

Sky - Si tratta a oltranza con Conte per l'intesa definitiva: nessun contatto con Pioli - Sky - Si tratta a oltranza con Conte per l'intesa definitiva: nessun contatto con Pioli - Sono ore decisive per il futuro della panchina del napoli. Dopo essersi raffreddata la pista Gian Piero Gasperini, il patron Aurelio De Laurentiis ha virato totalmente su Antonio Conte. Dopo ... tuttonapoli

SKY - Napoli-Conte, si lavora per trovare l'intesa definitiva, nessun contatto con Pioli - SKY - napoli-Conte, si lavora per trovare l'intesa definitiva, nessun contatto con Pioli - Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky Sport, ha rivelato su X le ultime sulla panchina del napoli: "napoli, contatti a oltranza con Antonio Conte: si lavora per trovare intesa definitiva. Nessun ... napolimagazine