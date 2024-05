Ordine d’arrivo MotoGP - Sprint Race GP Catalogna 2024 | Bagnaia cade all’ultimo gir - vittoria sfumata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Oggi pomeriggio si è disputata ladel GP di, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Barcellona. Grandi emozioni come sempre nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa delle qualifiche di questa mattina, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto sulla celeberrima pista transalpina. Francescostava per involarsi verso lanelladel GP di. Il due volte Campione del Mondo si trovava comodamente in testa e stava per imporsi in una gara veloce per la prima volta in stagione. Il centauro piemontese è però caduto nel corso dell’ultimo giro, quando ormai il successo era in tasca. Il ribattezzato Pecco era scattato brillantemente in sella alla Ducati ufficiale, ma ha poi subito i sorpassi di Raul Fernandez, Brad Binder e Petro Acosta.