Oltre i soliti luoghi comuni - ritroviamo il rispetto per la nostra Italia

(Di sabato 25 maggio 2024) Riccardi È giusto sottostare alla dittatura del pessimismo? Autorevoli commentatori sembrano poco sereni sul futuro europeo. Che avrebbe imboccato il viale del tramonto. Impotente di fronte alla forte avanzata asiatica (Cina ed India), alla volontà imperiale russa di conquista, alla polveriera del Medioriente. Dove, in un virtuale ossimoro, convivono ricchezze stratosferiche, fame e povertà, religioni musulmane divise in lotte di potere con un estremismo violento e distruttivo. Nel segno divino. Come reagisce l’in questo quadro fosco? Pur tra i Paesi fondatori, lo Stivale ha contato poco nei tavoli di Bruxelles. Superata la dolorosa piaga della sconfitta siamo stati marchiati a fuoco per lapresunta inaffidabilità sotto la bandiera stemmata da mafia e spaghetti. Nella vivacità economica (che convive con uno stratosferico debito frenante, comunque compatibile) di tanti della provincia siamo stati nani impotenti di fronte alle scorrerie predatorie estere soprattutto francesi.