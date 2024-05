Neonato morto in crociera - la Procura chiede l’immediata scarcerazione della madre | Bimbo deceduto per cause naturali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) “I comportamenti contestati allae alle due compagne di stanza, pur essendo sussistenti, non sono, allo stato, da mettersi in relazione causale con la morte del bambino”. Con queste parole ladi Grosseto, nella giornata di venerdì 24 maggio, ha chiesto al giudice delle indagini preliminari del Tribunale “laimmediatadel bambino” sulla nave da“Silver Whisper“. La notizia è stata diffusa direttamente daltore capo Maria Navarro con un comunicato stampa. La decisione è arrivata all’indomani dell’autopsia eseguita all’obitorio dell’ospedale Misericordia di Grosseto dal medico legale, professor Mario Gabrielli, sul corpo di Tyler,di appena due giorni di vita, che ha fatto emergere “la possibilità di una morte naturale”, forse un’infezione dovuta al parto, avvenuto nella cabinanave in circostanze complicate. Nella nota si legge che “alla luce delle preliminari considerazioni peritali“, che hanno escluso segni di violenza, è stata avanzata e ottenuta ladi Jheansel Pia Salahid Chan, 28enne filippina, che ha così lasciato il carcere fiorentino di Sollicciano.