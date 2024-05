Morto a 56 anni Paolo Spada - il chirurgo divenuto una star dei social con le sue Pillole di ottimismo durante la pandemia

(Di sabato 25 maggio 2024) “Ieri notteci ha lasciati”. Con queste parole, il mondo della medicina e della divulgazione scientifica piange la scomparsa divascolare dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, Milano., 56, era malato da tempo e si è spento serenamente, circondato dai suoi familiari. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato il virologo Guido Silvestri, collega e amico di, che ha dedicato un lungo post sul suo profilo Facebook, ricordando l’uomo e il professionista chelaha fornito agli italiani “di”. “Per me,” scrive Silvestri, “è stato un ‘regalo’ del Covid, nel senso che probabilmente non ci saremmo mai conosciuti senza la. Lui-vascolare all’Humanitas, io patologo alla Emory. Entrambi con la passione per la scienza e i numeri, ci siamo ‘incontrati’ via web agli inizi della, con la nascita delledi, di cuiè stato dall’inizio alla fine il leader e la voce più influente, con la sua rubrica quotidiana ‘Numeri in’.

Buccinasco (Milano), 25 maggio 2024 – Una vita trascorsa al fianco dei pazienti, come medico chirurgo ma senza mai dimenticare l’aspetto umano, di comprensione e vicinanza a chi sta male. Paolo Spada, nato a Milano, si è spento a 56 anni, a causa di un tumore che ha combattuto per mesi. ilgiorno

