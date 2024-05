Milano - accerchiato e rapinato all’alba | arrestati 5 egiziani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024)all'alba edi portafogli e auricolari. La vittima è un diciannovenne italiano, che per fortuna non ha riportato ferite. Gli aggressori,dai carabinieri, sono cinque giovani, tutti con precedenti di polizia. Il raid Il gruppo è entrato in azione poco dopo le 5 di sabato, circondando il diciannovenne all'angolo tra viale Stelvio e via Farini. Dopo averlo strattonato e malmenato, uno dei nordafricani ha messo le mani nelle tasche dei pantaloni del ragazzo e ha tirato fuori il portafogli e un paio di airpods. Alla fermata del filobus La chiamata al 112 ha generato l'immediato intervento dei militari del Radiomobile, arrivati in viale Stelvio con più equipaggi: i cinqueri sono stati intercettati e bloccati alla fermata del filobus 90, prima che potessero salire a bordo e scappare. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario; i cinque sono stati accompagnati a San Vittore, in vista dell'udienza di convalida davanti al gip.