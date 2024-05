Milan - Di Caro | Fonseca conta pure l’aziendalismo Dubbi sulla dirigenza

Casa, con il caro mutui 6 acquisti su 10 sono fatti in contanti (e chi non li ha non compra) - Casa, con il caro mutui 6 acquisti su 10 sono fatti in contanti (e chi non li ha non compra) - Il report dell’Agenzia delle Entrate e dell’Abi: nel 2023 solo poco più di 40 transazioni su 100 sono avvenute con il ricorso al finanziamento, mentre di solito la quota supera la metà. Prezzi in rial ... corriere

Paulo Fonseca, il nuovo allenatore del Milan - Paulo Fonseca, il nuovo allenatore del milan - Paulo Fonseca è stato nominato come il nuovo allenatore del milan, succedendo a Stefano Pioli. Questa decisione è stata presa dalla dirigenza del club, che ha scelto Fonseca per la sua esperienza e ... informazione

Jovic, il futuro al Milan è una questione di "opzioni": il club studia quella migliore - Jovic, il futuro al milan è una questione di "opzioni": il club studia quella migliore - Se a un certo punto della stagione il serbo pareva a un passo dal rinnovo, ora la situazione è di nuovo meno definita. Dipenderà - anche - dall'investimento per la prima punta ... gazzetta