Maxi - midi o mini Per il giorno o la sera La stagione calda ha trovato una protagonista sofisticata e versatile | la gonna bianca Per tutti i gusti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 25 maggio 2024) Uno degli argomenti più discussi nel mondo della moda negli ultimi anni è la creazione del perfetto capsule wardrobe. Un guardaroba limitato composto da capi essenziali eppure d’effetto, basici senza essere noiosi, che non ci si stanca mai di indossare. LaPrimavera 2024 rientra in questa categoria. Merito di un carattere davvero chic e, che permette di sfoggiarla in ogni occasione, ad ogni età, da mattina a. Per questa, la white skirt diventa cosìdi outfit glamour emal che non passano inosservati. Anticipo d’estate: cinque look originali da copiare X Che sia, in lino, cotone o denim: laruba la scena nella Primavera 2024.