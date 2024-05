(Di sabato 25 maggio 2024)Me –: trama, cast e streaming delsu Canale 5 Questa sera, sabato 25 maggio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in ondaMe –del 2022 diretto da Kat Coiro, interpretato da Jennifer Lopez, Owen Wilson e Maluma. Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonima graphic novel scritta da Bobby Crosby. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama La superstar del pop Kat Valdez è una starlet nota da tempo della comunità latina per una serie di matrimoni falliti con personaggi famosi. Dopo cheMe, una canzone di Kat e del suo fidanzato, Bastian, diventa la hit in vetta alle classifiche inil mondo, programmano di tenere la cerimonia di matrimonio davanti a un pubblico in streaming ad uno dei concerti di Kat. Altrove c’è Charlie Gilbert, un insegnante di matematica divorziato che viene convinto dall’amica e collega Parker a partecipare al concerto assieme alla figlia Lou, nella speranza di migliorare il suo rapporto con quest’ultima.

Marry Me – Sposami: tutto quello che c’è da sapere sul film - Marry Me – sposami: tutto quello che c’è da sapere sul film - Questa sera, sabato 25 maggio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Marry Me – sposami, film del 2022 diretto da Kat Coiro, interpretato da Jennifer Lopez, Owen Wilson e Maluma. Si tratta ... tpi

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi sabato 25 maggio - Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi sabato 25 maggio - Scelti per voi da Silvia Fumarola Carrà, omaggio a una stella molto speciale *** La nostra Raffaella Rai 1 - 21.20 La Rai ricorda Raffaella Carrà (scomparsa il 5 luglio 2021), con un documentario di E ... msn

Salta Marry Me-Sposami: sabato Canale5 trasmetterà l’album di Amici 23 - Salta Marry Me-sposami: sabato Canale5 trasmetterà l’album di Amici 23 - Cancellato per la seconda volta il film annunciato da Canale5 Era stato inizialmente fissato per il 25 aprile, ma quella sera la rete ammiraglia Mediaset ... lanostratv