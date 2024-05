Marry Me – Sposami | dal cast alle canzoni - tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 25 maggio 2024) Nota come una delle celebrità più poliedriche del panorama statunitense, Jennifer Lopez è stata anche protagonista didi vario genere e di buon successo. Tra questi si annoverano titoli come Le ragazza di Wall Street, Ricomincio da me, Il ragazzo della porta accanto e Shall We Dance?. Dopo di questi, nel 2022, è arrivatoMe –(qui la recensione), commedia romantica ricca di musica diretta da Kat Coiro (regista poi fattasi notare anche con la serie Marvel She-Hulk: Attorney at Law). In questola Lopez ha dunque modo di cimentarsi non solo come attrice ma anche come cantante. Ilè liberamente basato sulla serie di fumetti e graphic novel Keenspot di Bobby Crosby e Remy “Eisu” Mokhtar. Al di là dell’idea di una pop star che sposa spontaneamente un insegnante che non ha mai conosciuto, i personaggi e le situazioni sono però molto diversi e sono stati riadattati affinché potessero essere più adeguatamente interpretati dalla Lopez e dal suo co-protagonista Owen Wilson.