Marrowbone - la recensione | fantasmi allo specchio

(Di sabato 25 maggio 2024) Il film:, 2017. Regia: Sergio G. Sánchez. Cast: Anya Taylor-Joy, George MacKay, Charlie Heaton, Mia Goth, Matthew Stagg, Kyle Soller, Nicola Harrison e Tom Fisher Genere: Thriller Horror. Durata: 110 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix, in lingua originale. Trama: Nel 1968, quattro fratelli adolescenti, Jack, Billy, Jane e Sam, devono tenere segreta la morte della loro mamma, per evitare che i servizi sociali possano separarli. I ragazzi vivono nella tenuta di, nel Maine, un luogo isolato dove si sono trasferiti dalla Gran Bretagna per dare un taglio al loro spaventoso passato. Nella loro casa però, si aggira un fantasma. E non basta tenere gli specchi coperti per evitare di avvertirne la presenza. A chi è consigliato? A chi ama le storie die su case infestate, ambientate nel passato, tra lanterne accese, stanze buie e ombre inquietanti. A chi ama gli horror di produzione spagnola e chi ha amato The Others e The Orphanage e alcune scene della saga di The Conjuring.