Mamma - ho perso l’aere - la casa dei McAllister è in vendita ma non fatevi illusioni

(Di sabato 25 maggio 2024) L’iconica abitazione di, hoo, classico film per famiglie, è ufficialmente in, da venerdì 24 maggio, alla non troppo modica cifra di 5,25 milioni di dollari; l’elegante dimora, sita nel paesino di Winnetka, nell’Illinois, è stata completamente ristrutturata nel 2018, ma i lavori di ammodernamento non hanno intaccato la facciata di mattoni per come è gloriosamente raffigurata nel film di Chris Columbus con Macaulay Culkin e Joe Pesci. La facciata delladi Home Alone a Winnetka ZillowDa notare come gli interni del film, per via di spazi troppo limitati per un’intera troupe cinematografica, furono girati in realtà all’interno di una high school abbandonata. Ad ogni modo, la magione attualmente sfoggia la bellezza di cinque camere da letto, sei bagni, un cinema e un campo sportivo multidisciplinare (con tanto di vera e propria linea da tre punti), ampio parcheggio, una palestra attrezzata, un bar e una sala ricreativa.