Lucarelli sull’inchiesta sui Ferragnez - quella volta che ha pensato | Bast - mi arrendo

(Di sabato 25 maggio 2024) Il libro Il Vaso di Pandoro di Selvaggiaè un successo e ieri la scrittrice ha tenuto un incontro con Fabio Salamida e l’esperto di crisi Alberto Mattia. “Per sette anni inon hanno avuto una contro-narrazione, quando è uscita la mia inchiesta sul Pandoro nel dicembre del 2022 ero convinta di avere in mano una grande notizia. Ho: i miei colleghi giornalisti non possono far finta che non sia una notizia. E l’opinione pubblica un po’ si è mossa, sui social qualcuno ha mostrato indignazione. Ho proprio‘Forse sta partendo la prima ondata di indignazione’, ma dopo una settimana il tutto si è dissolto nel nulla perché sui giornali questa notizia era diventata: ‘Selvaggiaattacca i’; / ‘Selvaggiaha nel mirino Chiara Ferragni’. Una personificazione becera, due donne contro che fanno pollaio”.ha confessato che c’è stato un momento – durante la sua inchiesta – in cui hadi voler mollare tutto e di arrendersi.