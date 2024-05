Louis Vuitton conquista Barcellona con gli Anni Ottanta con la sua Cruise 2025

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 maggio 2024) Nicolas Ghesquière, il direttore creativo di, ha scelto per la suauno dei capolavori architettonici presenti nel mondo, ossia il Park Güell di, il parco fiabesco progettato dall’architetto modernista Antoni Gaudì.presenta la suaL’ora perfetta scelta daper presentare la suaè la golden hour, pronta ad accogliere tutte le celebrità in, come Sophie Turner, Ana de Armas, Jaden Smith, Cynthia Erivo, Phoebe Dynevor, Naomi Osaka e la star del K-pop Felix. “È enorme e spettacolare”, ha detto Cynthia Erivo. “Tutte le forme e le sculture sui tetti sono selvagge e stravaganti. È davvero, davvero bello”. “È davvero speciale perché si può vedere cosa ha ispirato i pezzi che scenderanno in passerella, e combinare scultura e struttura con pezzi che di solito sono strutturali è davvero ispirato.