LIVE – Padova-Vicenza 0-1 - ritorno playoff Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di sabato 25 maggio 2024) Latestuale di, match dello stadio Euganeo valevole per ildel secondo turno della fase nazionale deidel campionato italiano di. La formazione biancoscudata, dopo la brutta sconfitta incassata un paio di giorni fa nella gara di andata, ha assolutamente bisogno di portare a casa una vittoria con almeno due gol di scarto per continuare a sperare nella finale. La compagine biancorossa, dal suo canto, è forte del vantaggio per 2-0 ottenuto nell’andata in casa del Romeo Menti. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 maggio alle ore 20:30 COME SEGUIRE IL MATCH IN TV REGOLAMENTO(4-3-3): Donnarumma; Belli, Delli Carri, Faedo, Villa; Cretella, Radrezza, Varas; Capelli, Bortolussi, Zamparo. All. Oddo(3-5-2): Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; De Col, Tronchin, Ronaldo, Greco, Costa; Della Morte, Ferrari. All. Vecchi PER AGGIORNARE FAI REFERSH O CLICCA F50-1 (41? Della Morte) 42? – GOL CONFERMATO 41? – VANTAGGIO! Pellegrini serve Della Morte che col sinistro a giro batte Donnarumma.

