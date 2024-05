LIVE MotoGP - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | Bagnaia cade all’ultimo gir - vince Espargarò

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA 15.30 Tre ritiri nelle ultime tre Sprint Race per Pecco, che perde anche il secondo posto nella classifica del Mondiale. 15.28 Caduto in curva 6giro, per Peccosembra che il Montmelò sia proprio stregato per lui. Cadute simili per Fernandez e Binder mentre erano primi.in rimonta dopo una brutta partenza, Marquez conquista la seconda posizione nonostante una moto visibilmente danneggiata dall’inizio della Sprint. In ombra Martin e Vinales in questa gara. 15.25 Ecco l’ordine di arrivo: 1 Aleix ESPARGARO 41 1:40.658 12 12 348.3 12 12 Aprilia Aprilia Racing 2 Marc MARQUEZ 93 0.892 0.892 1:40.139 12 12 351.7 12 12 Ducati Gresini Racing3 Pedro ACOSTA 31 1.169 0.277 1:40.506 12 12 349.5 12 12 KTM Red Bull GASGAS Tech3 4 Jorge MARTIN 89 2.147 0.978 1:40.434 12 12 340.6 12 12 Ducati Prima Pramac Racing5 Enea BASTIANINI 23 2.