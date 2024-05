LIVE – Italia-Giappone | Nations League maschile volley 2024 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Latestualedi, partita valevole per la Pool 2 della prima settimana dellaballdi. Dopo aver sfidato la Germania all’esordio e l’Iran, gli azzurri di Fefé De Giorgi tornano in campo per la penultima sfida di questa prima settimana della VNL, torneo importante anche in ottica qualificazione olimpica. Dall’altra parte della rete c’è la compagine nipponica allenata da Philippe Blain, che va a caccia di un’altra grande prestazione dopo aver sfidato Serbia e Cuba. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00ne di sabato 25 maggio al Maracanazinho di Rio de Janeiro, in Brasile. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita tradella VNL. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partitadelladiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.