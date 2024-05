Lione-PSG - finale Coppa di Francia | diretta t - probabili formazio -i, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 25 maggio 2024)-PSG è ladell’edizione 2023-24 delladie si gioca sabato alle 21:00:tv,ni. Se lo scorso autunno aveste detto ad un tifoso delche a fine torneo la sua squadra sarebbe arrivata in Europa League probabilmente vi avrebbe riso in faccia. Solo sei mesi fa, infatti, i Gones erano sull’orlo del precipizio e giacevano desolatamente all’ultimo posto in classifica. Fabio Grosso, subentrato a Laurent Blanc, non era riuscito a risolvere i gravi problemi all’interno dello spogliatoio. E la società, disperata, aveva deciso di affidarsi al traghettatore Pierre Sage, inizialmente nominato ad interim. Zaire-Emery contro ilin campionato – IlVeggente.it (Ansa)E quella che doveva essere una soluzione-tampone si è trasformata in una scelta azzeccatissima. Con il nuovo tecnico ilha cominciato a risalire la china, a macinare di nuovo gioco (e vittorie) e nel girone di ritorno ha finito per collezionare più punti di tutti (40 in 18 partite).