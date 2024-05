Liliana Cavani - Carpi diventa un set Un docufilm dedicato alla regista celebra i 50 anni del suo capolavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024), sua città natale. E’ un rapporto di autentico affetto quello che lega lae sceneggiatrice 91enne, premiata con il Leone d’OroCarriera lo scorso annoMostra internazionale di Venezia,città dei Pio dove è nata e ha trascorso i suoiprima di inseguire la passione per il cinema. "Sono nata a, qui c’è la bellezza dell’opera umana": è stato un set a cielo aperto quello allestito ieri in pieno centro storico, per la realizzazione del documentario dele produttore Adolfo Conti, ‘Il Portiere della notte - Storia di unae di un film leggendario’,al film della‘Il portiere di notte’ del 1974, che compie quest’anno 50. Con un’inversione di ruoli, laquesta volta sarà davantimacchina da presa, come protagonista del documentario stesso, prodotto da Doc Art in coproduzione con la parigine Goyaves e in collaborazione con Rai Documentari e Arte, destinato a uscire entro la fine dell’anno sulla Rai.