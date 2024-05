(Di sabato 25 maggio 2024) Nel 2011 il regista Jaume Collet-Serra dirigenell’. Il genere è particolarmente congeniale all’attore americano, che anche qui offre un’interpretazione strepitosa reggendo quasi interamente da solo la scena, sebbene affiancato da validissimi colleghi. La pellicola va in onda nella prima serata di Sabato 25 Maggio su Rete 4: di seguito leche dovete conoscere.: la trama in breve e il cast Il botanico americano Martin Harris si reca a Berlino per un convegno ma non sa quale incredibile avventura lo attenda. Alla ricerca di una valigetta smarrita, l’uomo ha un incidente mentre si trova sul taxi guidato da Gina. Si risveglia dopo alcuni giorni di coma, ma ha perso gran parte della memoria e non ha più i suoi documenti con sé. Un altro Martin Harris inoltre, sta al fianco della moglie… Oltre a, fanno parte del cast, fra gli altri, anche Diane Kruger, January Jones, Frank Langella, Aidan Quinn, Bruno Ganz, Sebastian Koch, Michael Baral, Mido Hamada, Karl Markovics, Stipe Erceg, Sanny Van Heteren e Clint Dyer.

L'attore Liam Neeson aggiungerà alla sua filmografia un nuovo action movie: Mongoose, diretto dallo stuntman Mark Vanselow. Liam Neeson sarà nuovamente protagonista di un action movie in occasione del thriller Mongoose, progetto di cui Amazon Prime Video ha acquistato i diritti per la distribuzione in numerosi territori. movieplayer

Liam Neeson in Unknown – Senza identità: tutte le curiosità da sapere sul film action/thriller - liam neeson in Unknown – Senza identità: tutte le curiosità da sapere sul film action/thriller - Alberto Angela torna su Raiuno in prima serata lunedì 27 maggio con "Pompei-Le nuove scoperte", lo speciale di "Meraviglie" prodotto da Rai Cultura in ... superguidatv

Una pallottola spuntata, anche una star del wrestling nel reboot con Liam Neeson! - Una pallottola spuntata, anche una star del wrestling nel reboot con liam neeson! - New entry nel cast dell'atteso reboot di Una pallottola spuntata, con liam neeson che eredita il ruolo da protagonista che fu di Leslie Nielsen. cinema.everyeye

Mongoose, Liam Neeson torna al centro dell'azione come protagonista di un nuovo film - Mongoose, liam neeson torna al centro dell'azione come protagonista di un nuovo film - Pur avendo in cantiere il reboot di Una pallottola spuntata, liam neeson non può fare a meno dell'azione: sarà il protagonista di Mongoose. comingsoon