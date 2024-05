L' Eredità - per l' ennesima volta | la parola che scatena il caos | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Anche questa quarta ghigliottina si è chiusa senza successo per Sergio, campione de L', il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Il montepremi iniziale era di 150mila euro ma dopo vari dimezzamenti è sceso a 18.750 euro. Le parole a sua disposizione erano BAMBINO, MANDARE, CIBO, VIVO e CALCOLO. La risposta che il campione Sergio ha dato è stata GIOCO, che purtroppo si è rivelata errata. Quella corretta era invece MENTE. Nel corso della puntata, invece, è finita in lacrime una ex campionessa ormai veterana della trasmissione, Francesca, eliminata definitivamente da una nuova concorrente, Alessandra, dopo ben 26 puntate. Sempre Alessandra, poi, è riuscita a eliminare anche un altro ex campione, Alessio. Quest'ultimo ieri sera aveva battuto Sergio al gioco dei 100 secondi, riuscendo così ad accedere alla fase finale. Sergio è l'unico ex campione rimasto: tornerà ovviamente domani per cercare di difendere il suo titolo.