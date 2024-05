Secondo il Corriere dello Sport Luca Pellegrini e Gustav Isaksen potrebbero lasciare la Lazio in estate. Arrivati ad agosto 2023 per essere. calciomercato

Roma, 18 maggio 2024 – Big match a San Siro contro l'Inter, il tecnico della Lazio, Igor Tudor, ci ha tenuto a presentare la sfida contro i nerazzurri in conferenza stampa di fronte ai cronisti. Ecco le parole dell'allenatore croato in vista della partita di domenica, calcio d'inizio alle ore 18. sport.quotidiano

Lazio, Pellegrini: "Campionato fatto di troppi alti e bassi. L'anno prossimo servirà più equilibrio" - lazio, pellegrini: "Campionato fatto di troppi alti e bassi. L'anno prossimo servirà più equilibrio" - Tira le somme della stagione Luca pellegrini, ai microfoni ufficiali dei media della lazio. Il terzino biancoceleste ha parlato alla vigilia dell`ultima gara del. calciomercato

FORMELLO - Tudor cambia poco: dentro Hysaj e Castellanos, fuori Felipe Anderson - FORMELLO - Tudor cambia poco: dentro Hysaj e Castellanos, fuori Felipe Anderson - Igor Tudor cambia poco rispetto al pareggio di Milano. Torna Romagnoli in difesa, Hysaj prende il posto di Patric e Castellanos guida l'attacco ... laziopress

FORMELLO – Tudor stupisce ancora: scelte a sorpresa per Lazio-Sassuolo - FORMELLO – Tudor stupisce ancora: scelte a sorpresa per lazio-Sassuolo - Ancora una volta il tecnico croato disegna un undici a sorpresa. Non partono dall'inizio Felipe Anderson né Luis Alberto. E in ... cittaceleste