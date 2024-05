Le parole di Christos Mandas, portiere della Lazio, sulla sua prima stagione in biancoceleste. Tutti i dettagli Christos Mandas ha parlato della sua stagione in biancoceleste ai canali ufficiali della Lazio. STAGIONE– «Per noi è stata una stagione difficile perché non siamo riusciti a confermarci nelle prime posizioni. calcionews24

Lazio, Mandas: "La nazionale è un traguardo incredibile per me. Ringrazio il club per avermi aiutato" - lazio, mandas: "La nazionale è un traguardo incredibile per me. Ringrazio il club per avermi aiutato" - Christos mandas è stato tra le rivelazioni più liete della stagione della lazio. Il portiere greco ha sostituito Provedel per due mesi e ha mostrato qualità. calciomercato

Lazio Sassuolo, Mandas consiglia: «Sarà FONDAMENTALE partire in questo modo..» - lazio Sassuolo, mandas consiglia: «Sarà FONDAMENTALE partire in questo modo..» - lazio Sassuolo, mandas consiglia: «Sarà FONDAMENTALE partire in questo modo..» Le parole del portiere biancoceleste Cosi Christos mandas nel match program di lazio Sassuolo: lazio-SASSUOLO- «Sarà fond ... lazionews24

Lazio-Sassuolo, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni - lazio-Sassuolo, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni - Kamada lazio, l’ANNUNCIO di Tudor: «Vuole rimanere qui. So una cosa che succederà a breve». Le parole del tecnico In casa lazio è la vigilia del match contro il Sassuolo. Igor Tudor ha presentato la s ... informazione