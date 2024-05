L’attaccante del Manchester United annuncia la sua partenza dall’Old Trafford prima della finale di FA Cup

(Di sabato 25 maggio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ilsi separerà da un giovane attaccante alla scadenza del suo contratto. I nuovi proprietari di minoranza INEOS rinnoveranno la squadra di gioco di Erik ten Hag quest’estate con Raphael Varane e Anthony Martial che hanno già confermato le loro uscite dal club. I Red Devils affronteranno i rivali delCity nellaFA Cup questo fine settimana, sapendo che una vittoria assicurerebbe l’Europa League la prossima stagione. GUARDA Perché il problema più grande delè… Erik Ten Hag Oggi, su Instagram,Charlie McNeill ha confermato che lascerà il club alla fine di giugno. Loha pagato una quota di £ 750.000 per McNeill nel 202, che si è affermato come un marcatore prolifico in vari livelli di età giovanile. Ha anche vinto la FA Youth Cup nel 2022 insieme ad Alejandro Garnacho e Kobbie Mainoo, ma successivamente è rimasto stagnante per quanto riguarda il suo sviluppo.

2024-05-24 14:14:48 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Andre Onana afferma che vincere la FA Cup non sarebbe sufficiente al Manchester United per classificarla come una stagione di successo. justcalcio

FA CUP: Manchester City-Manchester United, probabili formazioni e dove vederla - FA CUP: manchester City-manchester united, probabili formazioni e dove vederla - Dopo aver conquistato la Premier League, il manchester City di Guardiola vuole vincere l'ultimo titolo in palio dopo la delusione Champions. Per i Citizens non sarà facile perchè è pur sempre un derby ... sportpaper

MERCATO - Manchester United, spunta Tuchel per la panchina - MERCATO - manchester united, spunta Tuchel per la panchina - Il manchester united continua a valutare le alternative per la prossima stagione in tema allenatori. Secondo quanto riportato dal The Guardian, i Red Devils starebbero pensando di puntare su Thomas Tu ... napolimagazine

Manchester united, per la panchina spunta il nome di tuchel - manchester united, per la panchina spunta il nome di tuchel - Il manchester united continua a valutare le alternative per la prossima stagione in tema allenatori. Secondo The Guardian i Red Devils starebbero ... sportmediaset.mediaset