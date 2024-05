Latitante da 10 anni per traffico di droga si nascondeva nel Milanese | l’arresto durante un controllo in auto

Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani commemora oggi 30 aprile l’eroismo e l’abnegazione del sostituto commissario di polizia Roberto Mancini, scomparso prematuramente nel 2014, all’età di 53 anni, in seguito a un cancro al sangue, patologia contratta conseguentemente alla sua attività investigativa correlata al traffico illecito dei rifiuti in Campania. noinotizie

SAN DONÀ DI PIAVE - Deviano il traffico per gioco. E, per vedere l?effetto che fa, non solo stanno a guardare, ma loro stessi chiamano il 112 e aspettano i Carabinieri sul posto. ilgazzettino

SAN DONÀ DI PIAVE - Deviano il traffico per gioco. E, per vedere l?effetto che fa, non solo stanno a guardare, ma loro stessi chiamano il 112 e aspettano i Carabinieri sul posto. ilgazzettino

Latitante ricercato da 10 anni si nascondeva nel Milanese - Latitante ricercato da 10 anni si nascondeva nel Milanese - Era latitante da 10 anni. Ricercato dalle autorità bulgare per traffico di sostanze stupefacenti. Lo hanno "stanato" i poliziotti della sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano, si nascondeva ... milanotoday

Trovato con l'hashish. Arrestato spacciatore di 25 anni - Trovato con l'hashish. Arrestato spacciatore di 25 anni - I carabinieri di Foiano della Chiana hanno arrestato in flagranza di reato, per traffico illecito di sostanze stupefacenti, un soggetto del luogo di circa 25 anni. Sottoposto a perquisizione personale ... arezzonotizie

Da trent'anni in Italia in maniera irregolare: tunisino "di Latina" rimpatriato - Da trent'anni in Italia in maniera irregolare: tunisino "di Latina" rimpatriato - La polizia di Latina, nell'ambito delle attività svolte per l'identificazione di soggetti irregolarmente soggiornanti sul territorio italiano, ha accompagnato a Fiumicino - ai fini del rimpatrio - un ... latinatoday