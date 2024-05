L’Aquila Tragedia durante la prima giornata dell’Air show all’aeroporto dei Parchi di Preturo

Nell'anniversario della strage di Capaci, 23 maggio 1992, il docufilm «I Ragazzi delle Scorte 3», in onda su Rai 3 in seconda serata, ripercorre la storia della poliziotta Emanuela Loi. vanityfair

Coraggio e senso civico, contro la corruzione e il ricatto, nel racconto del film tv di Isabella Leoni «Mascaria», oggi in prima serata su Rai1 in occasione della Giornata della Legalità . A poche ore dalla messa in onda (ore 18) regista e cast incontreranno il pubblico a Vibo Valentia, nell’ambito de “Il profumo della legalità”, due giorni di cultura e confronto promossa dal Comune presso.. gazzettadelsud

La Juventus sfida il Monza in occasione dell’ultima giornata di Serie A 2023/2024. All’Allianz Stadium la squadra bianconera chiude la sua stagione con Paolo Montero in panchina, dopo l’esonero di Massimiliano Allegri. Aspettando le novità sulla panchina della prossima stagione, Vlahovic e compagni puntano a chiudere bene un campionato sotto le aspettative, con la vittoria della Coppa Italia che ha impreziosito l’annata. sportface

Alcune fermate della metro chiudono prima per la partita - Alcune fermate della metro chiudono prima per la partita - Sabato 25 maggio è in programma allo stadio San Siro di Milano la partita tra Milan e Salernitana, valida per l'ultima giornata del campionato di Serie A 2023-24. Atm modificherà alcune linee del ... milanotoday

Roma, Giornata dei bambini: il Papa all'Olimpico con 70 mila piccoli. Strade chiuse, bus deviati: la viabilità intorno allo stadio - Roma, giornata dei bambini: il Papa all'Olimpico con 70 mila piccoli. Strade chiuse, bus deviati: la viabilità intorno allo stadio - La Capitale ospita la prima edizione dell'evento voluto da Bergoglio per celebrare «la speranza, l'innocenza, la curiosità e la fantasia dei bambini». Il 25 e 26 maggio in programma appuntamenti allo ... roma.corriere

Meteo, ancora fenomeni intensi. Sottocorona: "Si farebbe prima a dire dove non ci sono" - Meteo, ancora fenomeni intensi. Sottocorona: "Si farebbe prima a dire dove non ci sono" - "Le piccole macchie colorate indicano fenomeni intensi ma isolati": sono state queste le prime parole pronunciate da Paolo Sottocorona, che ... iltempo