Lancia d’oro e tribuna A L’ex rettore Brunetti | | Torniamo al passato È l’unica soluzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) di Sonia Fardelli AREZZO Anche Aldosposa la causa del ritorno dellaai piedi dellaA. Uno dei rettori più vincenti della storia della Giostra del Saracino con Porta Crucifera, ha ricevuto nellaA ben otto lance, compresa quella che nel 2000 gli ha consegnato l’attore Alberto Sordi.è stato anche commentatore televisivo per alcune emittenti locali, oggi è un convinto sostenitore della consegna sotto laA. "Ho bellissimi ricordi legati alla consegna delle otto lanceche ho vinto come– racconta– l’emozione più grande è stata nel 2000 quando l’ho ricevuta da Sordi, invitato alla Giostra dall’allora sindaco Luigi Lucherini. A dire il vero me la godetti poco, perché subito arrivarono le comparse fameliche che se la portarono via. Come del resto sempre avviene. Ma si tratta solo di un attimo di confusione giostresca che fa paura solo a chi non è dell’ambiente".