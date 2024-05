L’amico e collega | Noi - così vicini alla liberazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) "Ironico, sarcastico, e con un acume che raramente ho incontrato in vita mia: Franco non era mai banale".il rettore dell’università Statale di Milano Elio Franzini ricorda Franco Anelli. "Non riesco a credere a quanto successo. Non è lui". Rettore, oltre che colleghi eravate amici? "Sì. Ci siamo conosciuti prima di essere eletti, durante un incontro: io ero preside della mia facoltà, lui prorettore. Da lì siamo sempre rimasti in contatto. Negli ultimi anni ci univa un rapporto personale profondo, eravamo i più “umanisti“ e i due più vecchi, anche in Crul (il comitato dei rettori lombardi): era il mio decano. Ci divertivamo, abbiamo condiviso tanti momenti, universitari, ma anche belle serate". Quella che porta nel cuore? "In un ristorante stellato, con gli altri rettori.fine io e lui convenimmo chenouvelle cuisine preferivamo la più sostanziosa cucina padana: era una buona forchetta.