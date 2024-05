L’allenatore del Manchester United evitare il licenziamento sarebbe molto sorprendente – Schmeichel

(Di sabato 25 maggio 2024) 2024-05-24 23:11:17 Ecco quanto riportato poco fa: Il leggendario portiere delPeterafferma chesorpreso” se Erik ten Hag fosse ancora in carica la prossima stagione e ritiene che il club si stia “lentamente erodendo” da quando Sir Alex Ferguson ha lasciato il club nel 2013. Alla vigilia della finale di FA Cup dellocontro ilCity, i rapporti hanno affermato che l’assediato Ten Hag verrà esonerato indipendentemente dal fatto che la sua squadra vinca il trofeo in quella che è la loro ultima possibilità di qualificarsi per il calcio europeo la prossima stagione. “Abbiamo sentito parlare della posizione di Erik pertempo”, ha detto, parlando a BBC Radio 5 Live. “Tutti gli altri ai vertici delse ne sono andati e stanno arrivando nuove persone. Senza dire che voglio che Erik perda il lavoro, sareisorpreso se diventasse allenatore l’anno prossimo.

2024-05-24 14:14:48 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Andre Onana afferma che vincere la FA Cup non sarebbe sufficiente al Manchester United per classificarla come una stagione di successo. justcalcio

FA CUP: Manchester City-Manchester United, probabili formazioni e dove vederla - FA CUP: manchester City-manchester united, probabili formazioni e dove vederla - Dopo aver conquistato la Premier League, il manchester City di Guardiola vuole vincere l'ultimo titolo in palio dopo la delusione Champions. Per i Citizens non sarà facile perchè è pur sempre un derby ... sportpaper

MERCATO - Manchester United, spunta Tuchel per la panchina - MERCATO - manchester united, spunta Tuchel per la panchina - Il manchester united continua a valutare le alternative per la prossima stagione in tema allenatori. Secondo quanto riportato dal The Guardian, i Red Devils starebbero pensando di puntare su Thomas Tu ... napolimagazine

Manchester united, per la panchina spunta il nome di tuchel - manchester united, per la panchina spunta il nome di tuchel - Il manchester united continua a valutare le alternative per la prossima stagione in tema allenatori. Secondo The Guardian i Red Devils starebbero ... sportmediaset.mediaset