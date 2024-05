L’Al Ain di Crespo vince la Champions League asiatica | battuti i Marinos di Kewell

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024)Ain di Hernanla2023/24 grazie al successo sugli Yokohamanel doppio confronto in finale. La squadra emiratina, dopo la sconfitta in Giappone per 2-1 nella finale d’andata, trova la rimonta grazie al successo per 5-1 all’Hazza bin Zayed Stadium: doppiette per Rahimi e Laba, con i nipponici in dieci per tutta la ripresa per il rosso a Popp. Secondanella storia del club dopo quella del 2003 (poi le finali perse nel 2005, 2015 e 2016). Una rimonta dal sapore speciale per. Sulla panchina degli Yokohama infatti siede Harry, attaccante del Liverpool che rimontò dallo 0-3 al 3-3 il Milan nella celebre finale di Istanbul, poi decisa ai rigori a favore dei reds. L’argentino in quella finale segnò una doppietta, mentrefu sostituito nel primo tempo.Ain conquista anche il pass per il Mondiale per club 2025, unendosi, tra le squadre asiatiche, ad Al Hilal, Urawa Red Diamonds e Ulsan.