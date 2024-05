TJ - JUVENTUS-MONZA 2-0 - Altro ottimo intervento di Pinsoglio - TJ - JUVENTUS-MONZA 2-0 - Altro ottimo intervento di pinsoglio - 80' Dentro Ferraris per Carboni. 15:34 - DOPO LA PARTITA VERRÀ MOSTRATA LA 15ª COPPA ITALIA - Dopo la partita di oggi, la Juventus farà il giro di campo con la 15ª Coppa Italia. Inoltre, verrà ... tuttojuve

La super parata di Pinsoglio due anni dopo l’ultima partita con la Juve: ovazione dello Stadium - La super parata di pinsoglio due anni dopo l’ultima partita con la Juve: ovazione dello Stadium - Carlo pinsoglio ha giocato la sua prima partita stagionale con la Juventus subentrando a Perin a due anni dall'ultima volta ... fanpage

Juve-Monza 2-0: Alex Sandro come Nedved, Pinsoglio Record di 'legni' | OneFootball - Juve-Monza 2-0: Alex Sandro come Nedved, pinsoglio Record di 'legni' | OneFootball - Nell’ultima con la Juventus Alex Sandro firma la rete numero 16 della sua avventura in bianconero: il brasiliano non segnava dall’aprile 2021, quando contro il Parma mise a segno una doppietta. Alex S ... onefootball