La lettera del fratello di Dale Pike alla madre di Forti | Chico è innocente - va liberato Mi auguro di poter ritrovarci per piangere insieme le vite perdute

«Chico Forti è innocente. Chiedo l?immediato rilascio». È il fratello di Dale Pike, il 42enne che Chico Forti avrebbe ucciso nel 1998 a Miami, a dirlo in una lettera. ilmessaggero

