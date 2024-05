La leghista Sara Zambaia nella bufera | in un video spiega il voto disgiunto e suggerisce una candidata M5s

Sembra uno scherzo ma non lo è. E non è nemmeno uno di quei video fatti con l’intelligenza artificiale. Quello accaduto in Piemonte ha dell’incredibile. A due settimane dalle elezioni, la Lega, nelle regione piemontese, invita a non votare per il candidato presidente del centrodestra, il forzista e governatore uscente Alberto Cirio, bensì per la candidata del Movimento 5 stelle Sarah Disabato. ilfattoquotidiano

«L’importante è mettere la X su un altro candidato presidente che non sia Alberto Cirio». Così si conclude il video in cui Sara Zambaia spiega come effettuare il voto disgiunto. Nel filmato, la consigliera regionale uscente e candidata alle prossime elezioni in Piemonte scrive nella casella del proprio partito – La Lega – il proprio nome e quello di un altro candidato Stefano Allasia. open.online

La premier lancia «TeleMeloni». Nuovo duello con Schlein - La premier lancia «TeleMeloni». Nuovo duello con Schlein - La presidente del Consiglio torna in video sui social in una settimana che ha visto la maggioranza fibrillare su più di un tema ... ilsole24ore

Napoli, migliaia in corteo con la Cgil e contro l’Autonomia differenziata. Landini: “Bisogna unire il Paese, non dividerlo” - Napoli, migliaia in corteo con la Cgil e contro l’Autonomia differenziata. Landini: “Bisogna unire il Paese, non dividerlo” - Napoli, migliaia in corteo con la Cgil e contro l’Autonomia differenziata. Landini: “Bisogna unire il Paese, non dividerlo” ... ilfattoquotidiano

L’incredibile video della candidata leghista in Piemonte: spiega il voto disgiunto e dice di non votare Cirio. “Mettete la X sul M5S” - L’incredibile video della candidata leghista in Piemonte: spiega il voto disgiunto e dice di non votare Cirio. “Mettete la X sul M5S” - Sembra uno scherzo ma non lo è. E non è nemmeno uno di quei video fatti con l’intelligenza artificiale. Quello accaduto in Piemonte ha dell’incredibile. A due settimane dalle elezioni, la Lega, nelle ... ilfattoquotidiano