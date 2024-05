La lastra di cemento che era dietro la lapide di Katy è stata gettata nel Tevere | cosa lega Emanuela Orlandi al furto della bara di Skerl

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) “Ladiche eraladifunel”: lo ha dichiarato martedì scorso al pm Stefano Luciani il fotografo romano Marco Fassoni Accetti. Le sue parole sono state sottoscritte in un memoriale consegnato a Luciani e ora agli atti. La notizia, se convalidata da un’eventuale ispezione del fondale del fiume, potrebbe dare nuovi elementi per indagare sul truce delitto irrisolto, avvenuto 40 anni fa,figlia del regista apolide di avanguardia Peter. La deposizione giunge nei giorni in cui la commissione parlamentare si inchiesta indaga sulle sparizioni die Mirella Gregori a cui il delittoè stato colto dallo stesso Accetti in passato. La ricostruzione del macabroSecondo la ricostruzione del pm Amelio del 2022, i ladri sarebbero entrati in azione attorno al 2005-2006. Probabilmente, dopo aver tolto e rimesso a posto la, avrebbero occultato ladiper poi gettarla nel fiume soltanto nel 2015.