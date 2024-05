La guerra non ferma l’Ucraina del vino | le cantine si rialzano e le loro bottiglie arrivano in tutto il mondo Italia compresa

(Di sabato 25 maggio 2024) Il primo sorriso è amaro. «Questaè una tragedia sotto tutti i punti di vista, almeno ha fatto crescere l'attenzione internazionale sul nostro patrimonio enologico. Si sa poco, l'Ucraina delha una storia millenaria», racconta Victoria Agromakova, rappresentante dell'Associazione Wines of Ukraine e CEO di Wine & Spirits Ukraine, la fiera di settore più importante nel Paese, mentre assaggiamo alcuneucraine. È molto difficile pensare al, preoccuparsi della viticoltura e dei suoi riti, mentre il paese è inda oltre due anni e l'esercito ucraino fa fatica a resistere agli attacchi russi. Eppure, molti viticoltori continuano a produrre le propriesotto la minaccia costante dei bombardamenti, iniziando a venderle inilcome non era mai successo prima. «Abbiamo perso tanti sommelier e amici che sono morti come soldati. Non è semplice portare avanti il lavoro quando sopra la tue vigne volano missili, ma siamo molto determinati a mostrareil nostro potenziale», racconta Agromakova.

Vino, bando da 3,8 milioni per le cantine sociali contro il caro-mutui - vino, bando da 3,8 milioni per le cantine sociali contro il caro-mutui - È stato pubblicato sul sito dell’Istituto regionale del vino e dell’olio il bando che assegna 3 milioni ... l’aumento degli interessi sui mutui in corso, per effetto della guerra in Ucraina. scrivolibero

