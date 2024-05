La grandine imbianca Torino - spartineve al lavoro

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 25 maggio 2024) AGI - Il forte maltempo che si è abbattuto nel tardo pomeriggio di venerdì suha richiesto l'attivazione straordinaria in tempi rapidi di interventi che hanno coinvolto polizia locale, protezione civile e Amiat. Sono state centinaia le chiamate che sono arrivate in poche ore alla centrale operativa della polizia locale. Sono state oltre 30 le pattuglie impegnate per fronteggiare i rallentamenti del traffico dovuti ad alberi caduti (in corso Belgio, Lungo Dora Voghera, corso Regio Parco, corso Novara, corso Giulio Cesare), allagamenti (il sottopasso Donat Cattin) e alla forte caduta dinella zona nord della città, in modo particolare nell'area di piazza Baldissera. Qui si sono registrati i disagi maggior e gli agenti sono rimasti fino dopo la mezzanotte per coadiuvare ildi protezione civile eresosi necessario per rimuovere i residui di ghiaccio e liberare le strade.