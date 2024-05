La giovane malata di sclerosi e bocciata a scuola | il Tar cancella tutto

(Di sabato 25 maggio 2024) Unaalunna di un istituto scolastico di Lodi si è amdimultipla. Poi lal’ha. Ma lei si è rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale che hato. La storia comincia nel febbraio 2023, quando arriva la diagnosi. Laattiva un progetto di istruzione domiciliare «in coincidenza con il periodo della malattia». Ma il piano didattico viene redatto solo il 30 maggio, a pochi giorni dalla fine delle lezioni. Così, l’adolescente vieneper le insufficienze in quattro materie. A quel punto, racconta oggi il Quotidiano Nazionale, il padre va al Tar. L’8 settembre 2023 il Tar accoglie la domanda in via cautelare e lei torna a frequentare la terza classe del liceo. La decisione di merito arriva invece a maggio: nel caso specifico, hanno argomentato i giudici, «non vi è dubbio che l’alunna richiedesse una speciale attenzione, come attestato dall’istituto scolastico alla riunione del 7 marzo 2023, ove è stata deliberata la predisposizione di un Pdp (Piano didattico personalizzato, ndr) per motivi di salute».

