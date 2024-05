La cospirazione del Cairo | la spiegazione del finale del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 25 maggio 2024) Il regista svedese di origine egiziana Tarik Saleh si è recentemente distinto grazie aiOmicidio al(2017) e The Contractor (2022), quest’ultimo interpretato da Chris Pine. Nello stesso 2022 ha poi realizzato ilper cui è oggi principalmente noto e apprezzato, ovvero Ladel, un thriller politico in lingua araba in cui si susseguono una serie di vicende legate all’instabilità politica e religiosa presente nel Paese. Ilstato presentato in anteprima mondiale il 20 maggio 2022 al 75° Festival di Cannes, dove è stato selezionato per concorrere alla Palma d’Oro. Saleh è poi stato premiato per la migliore sceneggiatura e ilha ricevuto il premio François Chalais a Cannes. In seguito, è stato selezionato come candidato svedese per il migliorinternazionale alla 95ª edizione degli Academy Awards, ma non è stato nominato. Si tratta in ogni caso di un solido thriller con alcuni riferimenti alla realtà dell’Egitto e al ruolo della fede islamica, che grazie ora al suo passaggio televisivo è possibile riscoprire.