La cooperante italiana a Gaza | 800mila profughi da Rafah - è una catastrofe

(Di sabato 25 maggio 2024) Flavia Pugliese, responsabile regionale Medio Oriente per WeWorld, lei è sul campo, continuando un impegno che la sua ong ha garantito in Palestina dal 1992. Quale è la situazione oggi nella Striscia? “La situazione umanitaria in tutta la Striscia dirimane ad oggi catastrofica, con un totale di 1,7 millioni di persone sfollate e più di 35,000 persone uccise. L’ONU stima che a seguito dell’operazione militare lanciata suil giorno 7 Maggio, circa 800,000 persone siano già state costrette a fuggire nuovamente dai propri rifugi provvisori a, spostando i pochi oggetti personali e le tende costruite in questi mesi anche con l’aiuto umanitario, verso le zone costiere di Mawassi, ad ovest delle città die Khan Younis, e poco più a nord, verso l’area centrale della Striscia, la zona di Deir al Balah. Fuggono intere famiglie, sia quelle che si erano precedentemente spostate dalle zone più a nord già evacuate e distrutte, ma oggi anche quelle di, soprattutto della zona est, dove in questo momento le operazioni militari rendono impossibile la vita delle persone e quasi impossibile l’accesso agli aiuto umanitari attraverso il valico di Kerem Shalom, mentre il Valico di, che è stato il principale punto di sdoganamento degli aiuti umanitari negli ultimi mesi, è oggi attualmente chiuso”.