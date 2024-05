La contrada di San Giacomo Il trionfo nelle ultime due edizioni | Saremo il bersaglio - siamo pronti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Borgo Sanè latrionfatrice della scorsa edizione con due palii vinti sui quattro a disposizione, ma soprattutto la vincitrice della gara dei cavalli per dueconsecutive. "L’edizione 2023 ci ha visto primeggiare – spiega sorridendo il presidente Giannantonio Braghiroli – ancora una volta dopo la straordinaria edizione del 2022. È chiaro che se già l’anno scorso eravamo lada battere, quest’anno a maggior ragione rappresentiamo ildelle nostre concorrenti. Maqui per competere e le energie e l’entusiasmo c’è sempre. Una edizione – continua Braghiroli –, quella di quest’anno, che rappresenta ancora di più il raggiungimento della normalità dopo gli anni difficili del Covid perché anche se può sembrare un problema lontano, forse già dimenticato, per quanto riguarda il nostro mondo ha rappresentato un vero e proprio pericolo. Invece i giovani sono tornati, e sono tanti.