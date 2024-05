La cattedrale racconta la storia della città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Leoni La filosofa e poetessa spagnola Maria Zambrano scriveva che le pietre ci parlano. Ci parlano quelle dei palazzi, delle antiche strade, delle torri, delle chiese. Siamo circondati da parole sussurrate. Occorre solo sintonizzarci con esse, per coglierle e immedesimarci. La narrazione teatrale intitolata La Vocesi muove sul binario di questa consapevolezza: la consapevolezza che le mura del Duomo, quelle pietre bianche giunte un tempo dall’Istria, abbiano come introitato i fatti capitati negli ultimi 1500 anni. Dall’alto del Girfalco, vista da oltre 50 comuni, ladedicata a Maria Assunta in cielo è testimone di una lungae ne ha impresse tutte le vicende. L’evento di sabato 25, ore 19, nell’atrio medievaleChiesa madre, tenta un racconto a tre voci che parte dal V secolo, quando venne costruita la chiesa di Santa Maria in Castello, e traccia le successive tappe: quelle dell’ampliamento nell’800 ericostruzione del 1227 dopo il ferro e il fuoco la violenza la morte la distruzione portati da Cristiano di Magonza su ordine di Federico Barbarossa.