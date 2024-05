Knives Out 3 - che uscirà nel 202 - ha trovato un titolo Wake Up Dead Man che solletica il nostro istinto di investigatori

(Di sabato 25 maggio 2024) "Bene, dichiaro che potrebbe esserci dietro l'angolo un altro mistero", direbbe il Benoit Blanc di Daniel Craig se chiamato a parlare di unOut 3. Dopo il successo del primo film che ha visto l'investigatore privato alle prese con la controversa questione della morte di un ricco patriarca, con tutti i suoi eredi seduti sulla sedia dei sospetti, Netflix si è fiondata a coinvolgere Rian Johnson per un sequel. Nel 2022 è arrivato Glass Onion un'altra storia di delitti e misteri in ambienti più che benestanti, questa volta ambientata nel mondo dei tech mogul. Naturalmente si è trattato di un altro grande blockbuster che ha reso inevitabile un terzo capitolo della saga investigativa (in realtà già nei pensieri dello streamer al momento degli accordi). Johnson ha subito dichiarato di avere "parecchie idee" che gli vorticavano per la testa, restava solo da capire come sarà il prossimo puzzle da risolvere.

