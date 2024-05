Kevin Costner è un vero amante delle sneaker americane old school

(Di sabato 25 maggio 2024) Il tour del ritorno diè in pieno svolgimento. E a ragione: parliamo di un due volte premio Oscar. È un cantante country. È un appassionato di baseball. È appassionato di NASCAR. Scrive romanzi. È un uomo del Rinascimento a tutti gli effetti! E ora, a questa lista, si può aggiungere anche un appassionato di. Invece di collezionare tutto ciò che è in voga al momento, però, la star di Yellowstone si dedica a quei marchi di nicchia, molto di nicchia. Ieri, mentre entrava nel parcheggio del Jimmy Kimmel Live! a Los Angeles,è stato avvistato con un paio didecisamente old. Ma prima che vi chiediate se si trattaNew Balance 1906R oNike Air Force 1 preferite da Barry Keoghan, in realtà si trattavaAutry Medalist Low. Avete sentito bene. Ed è probabile che non ne abbiate mai sentito parlare prima. Celebrity Sightings In Los Angeles - May 21, 2024 JOCE/Bauer-GriffinIntrodotta per la prima volta nei primi anni '80, l'azienda texana era un tempo uno dei più grandi marchi didegli Stati Uniti.

Kevin Costner ha avuto modo di presentare il suo ultimo film, Horizon: An American Saga, all’ultima edizione del festival del cinema di Cannes 2024, raccogliendo svariati consensi da parte della critica in sala. Poco dopo è stato anche insignito di un onore davvero speciale dalla ministra della cultura francese Rachida Dati, ovvero Ordine delle Arti e delle Lettere di Francia. screenworld

Kevin Costner ha ricordato l'incontro con gli studenti del college Ben Affleck e Matt Damon durante le riprese di una scena de L'uomo dei sogni a Fenway Park. Kevin Costner ha rievocato l'incontro con i giovanissimi Ben Affleck e Matt Damon sul set de L'uomo dei sogni, dove erano stati presi come comparse per una scena girata a Fenway Park. movieplayer

Kevin Costner continuerà a scommettere la sua fortuna in Horizon: An American Saga - kevin costner continuerà a scommettere la sua fortuna in Horizon: An American Saga - Sappiamo da un po' che kevin costner ha finanziato in parte la creazione e la produzione di Horizon: An American Saga, con due film già completati e in uscita quest'estate, e un terzo attualmente in p ... msn

