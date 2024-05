Kate Moss sta per lanciare una nuova linea makeup? Ecco tutto quello che sappiamo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 maggio 2024) Rumor has it, e nel mondo del beauty è impossibile che una voce non possa diventare virale. Stavolta si tratta di, che si vocifera stia peruna propriae il rumor sulla suaOvviamente il rumor sul possibile nuovo lancio di unadiè stato riportato dai tabloid britannici. E per questo cerchiamo di fare chiarezza e capire cosa è accaduto, e cosa potrebbe accadere. Secondo un articolo del 18 maggio del Mirror, a dicembreavrebbe depositato un marchio con il suo nome, che è stato approvato a marzo. Secondo quanto riportato, il marchio include un logo scritto a mano con il nome diseguito da un cuore. I documenti presentati all’Intellectual Property Office e raccolti dal The Mirror fanno riferimento a una gamma di prodotti, tra cui gloss, mascara, ombretti e blush, oltre a occhiali e articoli di cancelleria firmati