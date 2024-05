Juventus spensierata - saluta con vittoria e omaggio ad Alex Sandro Montero evita tre record negativi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Lachiude con unaquella che è stata una stagione strana, di difficile lettura, agrodolce e tra alti e bassi. Gli alti, il girone d’andata alla pari dell’Inter e ladi un trofeo dopo anni di digiuno, quella Coppa Italia celebrata proprio oggi con un giro di campo, i bassi il disastroso girone di ritorno culminato con il clamoroso esonero di Allegri. Ci pensa Paolo, allora, a vincere la sua prima partita da allenatore,. fanno quattro punti in due partite, e a risparmiare l’ennesima figuraccia di questo finale abbondante di campionato. Con il 2-0 meritato contro il Monza, in cui la squadra bianconera mette in mostra il tridente con Chiesa e Yildiz che dimostrano di saper convivere molto bene in campo, c’è anche il saluto ad: spesso criticato negli ultimi tempi, ma l’attaccamento e la dedizione sono sempre stati di alto livello, tanto da raggiungere oggi Nedved come straniero più presente nella storia della Vecchia Signora.