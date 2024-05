Juve e Milan | le mosse del futuro Cambiaso resta - arriva Fonseca

(Di sabato 25 maggio 2024) Paolo Montero e Raffaele Palladino nascono allantus, sotto il segno di Marcello Lippi: il primo era pilastro, l’altro era il talento del vivaio che prendeva contatto con la realtà dei grandi. Oggi il piano è lo stesso, anzi: è l’allievo che ha superato il maestro, perché Montero questa sera saluterà lo Stadium per andare poi a guidare la Next Gen che verrà, Palladino invece lo farà da avversario e da ex, in attesa che ilpossa riservargli un balzo all’insù. Senza una proposta convincente, non è da escludere la permanenza in Brianza: "Aspettate i primi di giugno e saprete", avverte. Intanto c’è-Monza, che per il tecnico dei brianzoli è un cerchio che si chiude, iniziato proprio con una vittoria sui bianconeri, e che allo Stadium sarà l’occasione per salutare Alex Sandro e mostrare la Coppa Italia senza il suo volto più importante, quello di Massimiliano Allegri. Poteva essere anche la sfida tra Dusan Vlahovic, premiato come miglior attaccante del campionato, e Di Gregorio, in cima alla lista nel reparto portieri, fermato però da una botta al costato.

