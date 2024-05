Josh Brolin e Peter Dinklage in Brothers - commedia di Amazon

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 maggio 2024)MGM Studios ha acquisito i diritti mondiali dellad’azionedi Legendary Pictures, come rivelato in esclusiva da The Hollywood Reporter. Diretto da Max Barbakow e interpretato da, il film uscirà in sale selezionate a partire dall’11 ottobre, diventando disponibile per lo streaming su Prime Video in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo il 17 ottobre. Scritto da Macon Blair, da una storia di Etan Cohen,racconta la storia di un criminale riformato () il cui tentativo di andare dritto viene vanificato quando si riunisce con il fratello gemello () che ha effettuato il test di sanità mentale in un viaggio per il colpo della vita. Evitando i proiettili, la legge e una madre prepotente lungo la strada, devono guarire il loro legame familiare reciso prima di finire per uccidersi a vicenda., Glenn Close e Brendan Fraser.