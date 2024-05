Joker | Folie à Deux | Lady Gaga rompe il silenzio sul suo ruolo di Harley Quinn

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 25 maggio 2024)arriverà nelle sale tra pochi mesi, dando vita al sequel del pluripremiato. Questo sequel sarà incentrato sulla storia d’amore tra Arthur Fleck/(Joaquin Phoenix) e), e il primo trailer del film lascia già intendere una delineazione unica e musicale dei fumetti DC. In attesa di poter vedere il film, in una recente intervista con Access Hollywood,ha ora parlato della sua interpretazione die di come si inserisce nella piega unica di. “Sai, è molto speciale per me”, ha detto. “È una persona davvero vulnerabile e dolce. La mia versione diè mia, ed è molto autentica per questo film e questi personaggi. Non voglio svelare nulla del film. Penso che sia davvero qualcosa che si deve sperimentare in sala. Questo film ha musica, danza e una recitazione straordinaria. Adoro lavorare con Joaquin Phoenix.