Italia-Palestina - Meloni riceve il primo ministro Mustafa

(Di sabato 25 maggio 2024) Il primo ministro palestinese, Mohammad Mustafa, è arrivato a Palazzo Chigi per l'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sulla facciata di Palazzo Chigi, accanto alle bandiere dell'Italia e dell'Europa, sventola quella della Palestina.

Prosegue il viaggio in Italia del Primo ministro thailandese Srettha Thavisin: dopo gli incontri di lunedì 20 maggio con principali compagnie italiane, il Premier del Regno di Thailandia è stato ricevuto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi, nell'ottica del rafforzamento dei rapporti bilaterali tra i due Paesi. liberoquotidiano

Meloni a Mustafa, sforzo per cessate fuoco sostenibile - meloni a Mustafa, sforzo per cessate fuoco sostenibile - La premier meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo Ministro palestinese, Mohammed Mustafa. meloni ha ribadito - secondo quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi - il sostegno italiano a tutti ... ansa

